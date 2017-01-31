«ПСЖ» может отдать Сиригу в аренду «Осасуне»

Голкипер «ПСЖ» Сальваторе Сиригу, который на правах арены начинал сезон-2016/17 в «Севилье», может перебраться в другой испанский клуб. Руководство французского коллектива недовольно тем, что Сиригу принял участие всего в трёх матчах (2 в Ла Лиге и 1 в Кубке Испании), и прервало аренду.
L’Equipe пишет, что 30-летний итальянец, чей контракт с «ПСЖ» действует до лета 2018 года, останется в Испании и перейдёт в «Осасуну», также на правах аренды.
В «ПСЖ» Сальваторе Сиригу играет с 2011 года, куда перебрался из «Палермо».