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Заболотный: не придаю особого значения тому, что пропустил лишь 1 гол в 3 играх

6 февраля 2017, понедельник. 13:00. Футбол
Вратарь «Урала» Николай Заболотный поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Радом» (1:1).

«Матч был интересный. Сначала соперник создавал моменты, прессинговал постоянно. А во втором тайме мы выравняли игру и, наверное, были ближе к победе. Но у соперника тоже было несколько возможностей забить. Поэтому, думаю, 1:1 – справедливый счёт. Только вчера пропустил первый гол. Но не придаю этому особого значения. Сейчас главное — выстроить взаимосвязь на поле», — цитирует Заболотного клубная пресс-служба.
Источник: Официальный сайт ФК "Урал" Сообщить об ошибке
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6 февраля 2017, понедельник
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