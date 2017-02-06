Заболотный: не придаю особого значения тому, что пропустил лишь 1 гол в 3 играх

Вратарь «Урала» Николай Заболотный поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Радом» (1:1).
«Матч был интересный. Сначала соперник создавал моменты, прессинговал постоянно. А во втором тайме мы выравняли игру и, наверное, были ближе к победе. Но у соперника тоже было несколько возможностей забить. Поэтому, думаю, 1:1 – справедливый счёт. Только вчера пропустил первый гол. Но не придаю этому особого значения. Сейчас главное — выстроить взаимосвязь на поле», — цитирует Заболотного клубная пресс-служба.