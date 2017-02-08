Луис Энрике: не уверен, что «Барселоне» удастся оспорить удаление Суареса

Наставник «Барселоны» Луис Энрике признался, что не уверен в успешности аппеляции на вторую жёлтую карточку, показанную форварду Луису Суаресу в матче 1/2 финала Кубка Испании с «Атлетико» (0:0).
«Я согласен с апелляцией, но если основываться на предыдущих подобных случаях, посмотрим, сможем ли мы добиться своего. Финал в мае и у нас достаточно времени, чтобы подумать, кем заменить Луиса.
Обидно, что игроки моей команды пропустят финал, но в футболе случается всякое. Судья посчитал, что Суарес и Роберто заслужили вторые жёлтые карточки.
Что касается Серхи, то думал о том, чтобы его заменить. Мы понимали, что он может получить второе предупреждение, но не успели вовремя среагировать», — цитирует Луиса Энрике FourFourTwo.