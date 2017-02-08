Скилаччи: «Наполи» должен сыграть с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» без страха

Бывший нападающий сборной Италии и туринского «Ювентуса» Сальваторе Скилаччи поделился ожиданиями от предстоящего матча «Наполи» с мадридским «Реалом».
Неаполитанская команда встретится с испанским грандом в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Наполи» должен сыграть с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» без страха. Иначе лучше просто остаться дома. Они должны ехать в Мадрид, веря в свои силы и с желанием использовать свои игровые достоинства. Да, испанцы являются фаворитами, однако «Наполи» может завоевать путёвку в следующий раунд», — приводит слова Скилаччи Marca.
Первая игра между «Реалом» и «Наполи» состоится 15 февраля на поле «Королевского клуба», ответная – 7 марта.