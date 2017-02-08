СМИ сообщили, что лучший друг Роналду приговорён к двум годам тюрьмы

Верховный суд в Нидерландах вынес приговор по делу известного кикбоксера Бадра Хари, который является лучшим другом нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Как сообщает AS, Хари был приговорён к двум годам заключения, однако в тюрьме он пробудет только полгода. Оставшийся срок кикбоксер будет отбывать условно.
Африканский спортсмен был признан виновным в двух разбойных нападениях, совершённых в Амстердаме ещё в 2012 году. Сам Хари на судебном процессе не присутствовал.
В 2015 году марокканец уже отбывал наказание в тюрьме за подобное преступление.