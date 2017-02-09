Кержаков практически восстановился и готов отправиться на третий сбор «Зенита»

«Я практически восстановился. Проблемы были со спиной, которую я повредил на первом сборе «Зенита» в Эмиратах. Луческу ещё тогда сказал, что надо быть готовым на 100 процентов, чтобы тренироваться в основе. На данный момент всё в порядке, наверняка поеду на третий сбор «Зенита» в Бельгию», — рассказал Кержаков.
10 февраля «Зенит» отправится в бельгийский город Тюбиз, где на базе сборной Бельгии продолжит подготовку к возобновлению сезона. Планируется, что петербуржцы будут тренироваться там до 15 февраля.
Александр Кержаков в гостях у «Чемпионата»
Фото: Александр Сафонов, championat.com