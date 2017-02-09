Шалимов: штаб «Краснодара» уже знает про «Фенербахче» всё

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от контрольной встречи с норвежским «Хёугесунном» на сборе в Марбелье, отметив, что подготовка к игре 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» начнётся позже. Матч завершился ничьей — 2:2.
«У нас до официального матча ещё неделя, у нас завтра ещё игра. А о «Фенербахче» всё покажем и расскажем, когда вернёмся со сбора. Тренерский штаб уже всё знает про них. Ближе к игре уже определим, что ребятам говорить, а что нет. Нам важно завтра сыграть, не получить травм, вернуться домой, восстановиться и готовиться дальше.
По позициям у нас так получается, что Роман Шишкин играет опорного полузащитника, сегодня даже играл чуть выше. Мы довольны всеми. Важно, чтобы никто не получил серьёзных травм, которых мы боимся, исходя из прошлого опыта», — сказал Шалимов в интервью клубному телевидению.