Бессонов: не многие обладали таким мастерством, которое было у Чанова

Советский и украинский футболист Владимир Бессонов прокомментировал смерть экс-голкипера сборной СССР Виктора Чанов, с которым Бессонов играл в сборной, в киевском «Динамо» и «Маккаби» из Хайфы.
«Новость, конечно, шокировала. Что уж тут говорить…Виктор был прекрасным человеком, другом, товарищем, партнёром по команде. Отец и муж замечательный. И конечно, то мастерство, которым он обладал, было лучше, чем у многих. Остроумный, всегда весёлый…
Я слышал много версий случившегося, но никакой конкретики нет. Откровенно говоря, я не знаю. Даже говорить об этом не хочется. Человека уже не вернёшь, а эта правда никому не нужна», — сказал Бессонов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.