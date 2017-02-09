Де Лаурентис: «Наполи» в состоянии сыграть с «Реалом» на равных

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поделился ожиданиями от предстоящих матчей 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Первая игра состоится 15 февраля в Мадриде.
«На «Сантьяго Бернабеу» будет отличный матч. Даже Диего Марадона приедет в Испанию болеть за нас. Криштиану Роналду является стихийной мощью, но с нашим главным тренером Маурицио Сарри команда играет уникально на европейской арене. Уверен, что и с «Реалом» мы в состоянии сыграть на равных», — приводит слова Де Лаурентиса Mediaset Premium.