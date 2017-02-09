Кирьяков: «Арсенал» выдал валидольную концовку в матче с «Милсами»

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков после ничьей в товарищеском матче с молдавским клубом «Милсами» (3:3) подвёл итоги встречи. Российская команда уступала к 88-й минуте со счётом 1:3, однако смогла отыграться.
«Мы в каждом матче требуем полной отдачи. Концовка получилось валидольной, но приятно, что в последние 10 минут ребята сделали всё, чтобы закончить сбор на позитивной ноте. Теперь они вернутся в свои семьи, получив три дня выходных, и с новыми силами приедут на новый, заключительный сбор. Мы решили вывести такой экспериментальный состав, потому что понимаем: обидно приехать на сборы и не сыграть ни одной игры. Кроме того, было несколько травм.
Молодёжь неплохо вошла в игру. Видно, что они тоже хорошо поработали на этом сборе. Даниил Буранов забил второй гол. Будем следить за ребятами, возможно, кто-то из них поедет на заключительный сбор. На этом сборе мы сделали всё, что планировали. Футболисты получили приличные нагрузки и под ней проводили неплохие матчи, ставшие для нас очень информативными. В целом за этот сбор «Арсеналу» можно поставить четыре балла из пяти.
Шикарная поддержка с трибун помогла нам вырвать ничью в концовке. Дети приезжали поболеть за нас ещё на первом сборе, а сейчас погнали «Арсенал» вперёд», — передаёт слова Кирьякова корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.