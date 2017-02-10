FA скрывала информацию о дисквалификации за наркотики 13 футболистов

Тринадцать футболистов с 2012 года были пойманы ассоциацией футбола Англии на применении запрещённых препаратов, но в FA от общественности это скрывали. Руководящий орган охраны частной жизни игроков утверждает, что это помогало поддерживать их реабилитацию. Футболисты в неигровые дни употребляли кокаин и экстази, за что были тайно дисквалифицированы», — пишет Daily Mail.
Недавно стало известно, что нападающий «Сток Сити» Саидо Бераино также тайно был дисквалифицирован. Информация просочилась в прессу уже после того, как футболист отбыл наказание.
Пока известны имена лишь двух из 13 пойманных игроков, употреблявших наркотики. Это бывший полузащитник «Шеффилд Юнайтед» Джози Бакстер (дважды) и голкипер «Росс Каунти» Аарон Маккэри, который в сезоне-2015/16 играл за клуб третьего английского дивизиона «Бери».
В сезоне-2012/13 была обнаружена одна положительная проба, в сезоне-2013/14 – три, 2014/15 – шесть и в 2015/16 – три положительных пробы.