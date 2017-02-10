Столыпин: М. Кержаков в «Оренбурге»? Думаю, завтра всё будет ясно

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал сообщения некоторых СМИ о том, что вратарь «Зенита» Михаил Кержаков может перейти в оренбургскую команду на правах аренды.
«Михаил Кержаков «Оренбурге»? В каждой шутке есть доля шутки и доля правды. Скоро всё будет объявлено официально. Чуть-чуть подождите и всё узнаете. Думаю, что завтра уже всё будет ясно», — сказал Столыпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.
Сегодня Михаил Кержаков не отправился с «Зенитом» на сбор в Бельгию.