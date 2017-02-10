ЦСКА в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА сыграет с «Русенборгом»

В Ньоне состоялась жеребьёвка плей-офф раунда Юношеской лиги УЕФА. Московский ЦСКА в 1/8 финала турнира сыграет против норвежского «Русенборга». Информация появилась на официальной странице УЕФА в «Твиттере». В случае выхода в следующий раунд «армейцы» попадут на победителя пары ПСВ — «Бенфика».
Каждый раунд плей-офф состоит из одного матча, поединки 1/2 финала и решающий матч пройдут в апреле на стадионе «Коловрэ» в Ньоне. Начиная с четвертьфинала проводится слепая жеребьёвка.
Матчи 1/8 финала будут сыграны 21/22 февраля, 1/4 финала – 7/8 марта, полуфиналы – 21 апреля, финал – 24 апреля.
С результатами жеребьёвки вы можете ознакомиться ниже:
1/8 финала
«Атлетико» — «Севилья»
«Барселона» — «Боруссия» Д
«Аякс» — «Динамо» К
«Монако» — «Реал»
«Зальцбург» — «ПСЖ»
ПСВ – «Бенфика»
«Порту» — «Вииторул».
1/4 финала
«Монако»/«Реал» — «Аякс»/«Динамо» К
ЦСКА/«Русенборг» — ПСВ/«Бенфика»
«Барселона»/«Боруссия» Д — «Порту»/«Вииторул»
«Зальцбург»/«ПСЖ» — «Атлетико»/«Севилья».