Вальбуэна может пропустить около трёх недель из-за травмы бедра

Полузащитник «Лиона» Матьё Вальбуэна, который в третий раз в сезоне получил травму, может пропустить из-за повреждения около трёх недель, сообщает L’Equipe.
Повреждение хавбек получил в матче 24-го тура с «Нанси» (4:0). Вальбуэна на 39-й минуте забил гол и тут же был заменён. Врачи диагностировали у футболиста повреждение левого бедра, из-за которого он может пропустить от двух до трёх недель.
В нынешнем сезоне Матьё Вальбуэна принял участие в 18 матчах чемпионата Франции, забил 6 голов и отдал 3 результативных паса.