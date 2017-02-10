Мертенс: игроками, которые уходят в чемпионат Китая, движет жажда денег

Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс поделился мнением о футболистах, которые соглашаются на выгодных условиях переезжать в чемпионат Китая.
«Чемпионат Китая? Иногда футболисты говорят, что решили перейти в экзотический чемпионат, потому что ищут новый опыт. Это неправда. На самом деле ими движет жажда денег. Мне бы хотелось поближе познакомиться с азиатской культурой, но в качестве продолжения карьеры Азия находится внизу моего списка.
Интересно ли мне, через что проходит Витсель в Китае? Да, мы с женой интересовались определённой информацией. Взвешивали «за» и «против», общались с людьми оттуда. У меня было щедрое предложение из Китая, я думал об этом в течение одного дня, но в итоге отказался. Могу сказать, что было очень тяжело принять такое решение, потому что данный переход гарантировал бы состояние детям и внукам», – цитирует Мертенса Het Nieuwsblad.