На устранение вибрации на «Крестовском» потребовалось 120 млн рублей

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил, что на устранение вибрации на стадионе «Крестовский» потребовалось 120 млн рублей.
«24 февраля выкатанное поле должно оказаться в чаше стадиона, и мы начнём полноценную подготовку к футбольным матчам. Рабочее название стадиона, которое утвердила ФИФА ,— „Санкт-Петербург Арена“. Дальнейшая судьба стадиона — в руках петербуржцев, мы запустим голосование. Сейчас идёт адаптация объекта к требованиям ФИФА. Подписан меморандум с футбольным клубом „Зенит“. До 1 апреля 2017 года мы должны передать стадион в безвозмездное пользование.
Вибрации на стадионе не будет. Мы разработали стандарты вибрации и выработали три вида мероприятий по её устранению: укрепление жёсткости конструкции, укрепление плиты и фиксация мастики за счёт дополнительных домкратов. Два первых мероприятия выполнены, третье будет осуществляться с 24 февраля по 5 марта. Устранение вибрации — в пределах сметы стадиона, дополнительных расходов не было. Около 120 миллионов рублей на это было потрачено», — передаёт слова Албина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.