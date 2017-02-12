Пиоли: я хочу, чтобы Икарди поскорее вернулся, но он всего лишь один футболист

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Эмполи» в матче 24-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» и закончилась со счётом 2:0. Форвард Мауро Икарди пропустил игру из-за дисквалификации.
«Икарди — великолепный игрок, и я хочу, чтобы он поскорее отбыл дисквалификацию и вернулся, но Мауро — всего лишь один футболист. А вот вся команда сегодня продемонстрировала, что может прибавить и добраться до топ-уровня.
Мы должны стараться и мотивировать себя, сохранять амбиции и караулить шансы, которые могут предоставить конкуренты. С „Эмполи“ было трудно, но „Интер“ показал классный футбол. Я доволен», — сказал Пиоли в эфире Mediaset Premium.