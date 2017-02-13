Кабальеро: «Манчестер Сити» будет бороться за чемпионство до конца

Голкипер «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро подчеркнул, что его команда будет сражаться за чемпионский титул в нынешнем сезоне до самого конца. На данный момент «горожане» отстают от лидирующего «Челси» на 11 очков, имея одну игру в запасе.
«Мы будем бороться до конца. Хотим участвовать в борьбе за титул и намерены сражаться с «Челси» и остальными соперниками. Да, сейчас мы серьёзно отстаём, но нужно продолжать делать свою работу и победить в следующей игре. Нужно делать шаг за шагом и рассчитывать, что «Челси» будет терять очки.
Конечно, здорово, что я стал чаще выходить в основном составе. В раздевалке мы очень дружны. Пусть мы с Клаудио Браво являемся конкурентами, но я верю, что он будет показывать всё, на что способен», — приводит слова Кабальеро официальный сайт «горожан».
В матче 25-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Борнмутом». Встреча состоится 13 февраля, начало — в 23:00 мск.