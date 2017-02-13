«Галатасарай» уволил Рикеринка с поста главного тренера

Главный тренер «Галатасарая» Ян Олде Рикеринк оставил свой пост в связи с неудовлетворительными результатами команды, сообщает CNN.
По информации источника, решение о расставании с 53-летним голландским специалистом было принято советом директоров «Галатасарая». Официально об уходе Рикеринка будет объявлено завтра.
Рикеринк возглавил «Галатасарай» в марте 2016 года, заняв с командой шестое место в чемпионате Турции и выиграв Кубок страны. В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги «Галатасарай» располагается на третьем месте в турнирной таблице, уступая лидирующему «Бешикташу» пять очков.