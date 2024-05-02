Игрок «Спартака» Литвинов: самое сложное в плотном графике матчей — первая неделя

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов высказался о насыщенном графике матчей красно-белых.

«Плотный график матчей — это интересно. Понятное дело, что тяжело. Но у нас за счёт ротации присутствует свежесть. Ребята выходя на поле, могут отыграть 60 минут и на замену выйдут другие. Уже все привыкли. Когда начинается плотный график, самое сложное — это первая неделя. Организм не привык, потому что играешь через два на третий день. Но потом уже спокойно относишься к этому», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после 26 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Спартак» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков.