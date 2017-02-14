Аргентинский специалист Марсело Бьельса возглавит «Лилль» ближайшим летом, утверждает RMC. В ближайшие дни наставник команды Патрик Колло покинет занимаемую должность.
Его место займёт Франк Пасси, известный по работе с «Марселем». Пасси будет руководить командой до окончания сезона, после чего войдёт в тренерский штаб Бьельсы, который, по данным источника, уже согласился возглавить «Лилль» летом.
61-летний Бьельса летом 2016 года должен был возглавить «Лацио», но в последний момент отказался подписывать контракт с римлянами из-за нарушенных договорённостей.