Лидеры «Барселоны» провели встречу и не согласны с решениями Луиса Энрике

После первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» лидеры «Барселоны» провели встречу, на которой обсудили создавшееся положение. Каталонский клуб потерпел болезненное поражение на выезде со счётом 0:4, однако встреча была посвящена не только этой игре, сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, футболисты не согласны с некоторыми решениями главного тренера команды Луиса Энрике. Это касается тактических концепций тренера, решений по ротации и замен. Что же касается самих футболистов, то у них между собой проблем нет.
Ответный матч между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 8 марта.