Пирес: «Бавария» Анчелотти в чём-то лучше команды Гвардиолы

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес проанализировал игру мюнхенской «Баварии» в нынешнем сезоне. Пирес считает, что команда, возглавляемая Карлом Анчелотти, сильнее той, которой руководил Хосеп Гвардиола.
«Бавария» Анчелотти в чём-то лучше команды Гвардиолы. Анчелотти выиграл много титулов, а его команды всегда демонстрируют достойный футбол. Что же касается некоторых сложностей, то для тренера нелегко ехать в другую страну и добиваться другого футбола со своей новой командой», — приводит слова Пиреса интернет-портал Goal.