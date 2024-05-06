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Игорь Колыванов: у Константина Тюкавина есть все шансы заиграть в Европе

Игорь Колыванов: у Константина Тюкавина есть все шансы заиграть в Европе
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Известный российский тренер Игорь Колыванов высказался о потенциале нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина.

«Тюкавин в матче с «Сочи» забил шикарный гол. В нынешнем сезоне было забито много красивых голов. Но я согласен, что этот мяч – один из самых красивых голов этого сезона. Редко увидишь такие мячи. Причём Тюкавин всё здорово сделал технически, обработав мяч в непростой ситуации.

Если у Тюкавина опция выкупа € 20 млн, то, возможно, что какой-нибудь клуб захочет отдать € 20 млн московскому «Динамо». Костя только что переподписал контракт, но у Тюкавина есть все шансы, чтобы заиграть в Европе», — сказал Игорь Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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