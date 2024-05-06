Тренер «Пари НН» Илич: мы должны остаться в Российской Премьер-Лиге

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич заявил, что нижегородская команда должна сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге.

– Как сейчас оцените психологическое состояние команды?

– Сложно было поменять игру. У нас было мало времени. До конца сезона осталось три матча. Когда у нас будет больше времени, мы сможем перейти на другое качество игры. Безусловно, команда должна оставаться в Премьер-лиге, — приводит слова Илича пресс-служба «Пари НН».

Напомним, накануне, 5 мая, состоялся матч 27-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Пари НН». Игра проводилась на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Шадыханов из Москвы. Матч начался в 19:00 мск. Встреча закончилась вничью со счётом 0:0. Таким образом, после 27 матчей чемпионата России «Пари Нижний Новгород» набрал 29 очков и занимает 11-е место. «Спартак» после аналогичного количества игр в РПЛ заработал 43 очка и располагается на четвёртой строчке. В нынешнем сезоне команды встречались в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии красно-белые одержали победу со счётом 2:0.