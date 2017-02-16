С. Рамос считает, что «Барселона» не потеряла шансы на выход в четвертьфинал ЛЧ

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос поделился мнением о шансах «Барселоны» на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Каталонскую команду ожидает очень сложная задача, поскольку в первом матче 1/8 финала турнира с «ПСЖ» она потерпела разгромное поражение со счётом 0:4.
«Мы концентрируемся на наших задачах. Конечно, задача «Барселоны» сложна. Но если это сделал «ПСЖ», то же самое может сделать и «Барселона». Во второй игре может произойти всё что угодно», — цитирует Рамоса Marca.
Ответная игра между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 8 марта на поле сине-гранатовых.