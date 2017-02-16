Панюков вернулся в литовский «Атлантас»

Литовский «Атлантас» на своём официальном сайте объявил о возвращении в команду российского нападающего Андрея Панюкова.
Первую половину сезона 22-летний футболист провёл на правах аренды в «Браге», однако ни разу не сыграл за основной состав клуба и выступал за «Брагу Б», за которую провёл шесть матчей и не отметился результативными действиями.
Панюков начинал карьеру в московском «Динамо», а в 2015 году перебрался в «Атлантас». В сезоне-2015/16 он выступал на правах аренды во французском «Аяччо».