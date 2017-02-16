Налдо: если «Краснодар» так же сыграет в Стамбуле, то пройдёт дальше

Защитник «Краснодара» Налдо прокомментировал победу над «Фенербахче» (1:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
«Сложно было входить в игру после месячного перерыва. Очень важно было победить дома, надеюсь, ответный матч будет не менее позитивным. Быстрый гол оказался важным.
Мы ожидали от соперника серьёзных контратак, но игроки „Краснодара“ были сосредоточены все 90 минут, что и помогло нам победить. Мы сделали свою работу на 100%, хотя в составе „Фенербахче“ немало известных игроков. Думаю, если мы покажем такую же игру в Стамбуле, то сможем пройти дальше», — передаёт слова Налдо корреспондент «Чемпионата» Михаил Кумбров.
Ответная игра между «Фенербахче» и «Краснодаром» состоится 22 февраля.