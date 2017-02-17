Амельченко был признан «тунеядцем» в Беларуси, но избежал штрафа

Белорусский вратарь Антон Амельченко, известный в России по выступлениям за «Москву», «Ростов» и «Терек», получил письмо о том, что он в 2015 году числился среди «тунеядцев» и должен заплатить налоговой Беларуси штраф в размере 20 базовых величин. Тем не менее ему удалось избежать наказания.
«Естественно, не обрадовался, когда получил это «письмо счастья» за 2015 год. В том сезоне я играл в «Ростове» и «Факеле». Всё это отмечено в трудовой книжке. В том году я не работал всего два месяца, но для соответствующих органов это стало основанием для того, чтобы присвоить мне статус «тунеядца». Мы живём в XXI веке, Интернет широко развит. Если вы не знаете, где работает спортсмен, забейте его фамилию в google. Было реально обидно: я же не бил баклуши. Почему я должен платить деньги государству? Я не получаю каких-то бесплатных медицинских услуг, вовремя оплачиваю коммунальные счета. Приношу деньги в государственную казну, но что делать? Закон есть закон.
Моя сестра работает юристом. Пошёл за консультацией к ней. Она сказала, что трудовая книжка является подтверждением того, что я не тунеядствовал. В специальных органах мне сказали: «Пришли контракт». Не понимал, зачем людям собирать лишнюю бумагу, если есть трудовая книжка? В конце концов обошёл этот закон благодаря тому, что у меня на иждивении есть маленький ребенок. Написал соответствующую бумагу. Только после этого мне прислали документ, в котором сказали, что я не должен государству», — приводит слова Амельченко by.tribuna.com.