Гвардиола: никогда не вернусь в «Барселону» в качестве тренера

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сказал, что никогда не вернётся в «Барселону», которую тренировал с 2008 по 2012 год. Кроме того, Гвардиола подчеркнул, что не планирует переманивать в стан «горожан» нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси.
Ранее появилась информация, что Месси хочет, чтобы Гвардиола рассмотрел возвращение на «Камп Ноу».
«Никогда не вернусь в „Барселону“ на пост главного тренера. Моё время там прошло.
Месси в Манчестер Сити»? Я неоднократно говорил, что хочу, чтобы он завершил карьеру в «Барселоне», — приводит слова Гвардиолы Goal.