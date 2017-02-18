Роналду — Касемиро: думаешь, раз забил тот гол «Наполи», ты такой крутой?

Нападающий мадридского «Реаал» Криштиану Роналду пошутил над своим партнёром по команде Карлосом Касемиро по поводу гола бразильца в ворота «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Во время игры в «квадрат» на тренировке Роналду перехватил пас Касемиро, после чего с улыбкой сказал ему: «Думаешь, раз забил тот гол, ты такой крутой?». Касемиро воспринял фразу с юмором, улыбнувшись в ответ.
Напомним, матч «Реал» — «Наполи» прошёл в Мадриде и завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев. На 54-й минуте Касемиро невероятным по красоте ударом из-за пределов штрафной площади забил третий гол своей команды.