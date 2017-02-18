Аллегри: я возглавлю «Арсенал»? Как вам мой английский?

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри пошутил в ответ на вопрос о слухах, согласно которым он станет следующим наставником лондонского «Арсенала».
«Арсенал»? Как вам мой английский? Я начал изучать его ещё давно, когда работал в «Милане». Сейчас я уже не занимаюсь изучением этого языка.
Многие говорят, что я сменю Венгера в «Арсенале»? Пусть говорят, я просто слушаю это и всё», — сказал Аллегри в эфире Sky Italia.
Действующий контракт Арсена Венгера с «Арсеналом» истекает ближайшим летом.