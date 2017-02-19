Лам: «Баварии» не удавался последний пас, но мы бились до самого конца

Капитан «Баварии» Филипп Лам после гостевой ничьей с «Гертой» (1:1) в матче 21-го тура чемпионата Германии поделился впечатлениями от игры. Форвард «Баварии» Роберт Левандовски сравнял счёт на 96-й минуте, хотя судья добавил ко второму тайму лишь пять минут.
«Мы вышли на поле, чтобы одержать победу. Мы играли неплохо и находили свободные зоны между линий соперника. Нам часто удавалось создавать моменты через фланги. Отчасти нам не удавался последний пас. Но все видели, что команда билась до самого конца», — цитирует Лама сайт «Баварии».