Касилья: Кейлор Навас не заслужил такой критики в свой адрес

Запасной вратарь «Реала» Кико Касилья поддержал голкипера мадридцев Кейлора Наваса. Касилья попал в стартовый состав на домашний матч Примеры с «Эспаньолом» (2:0) и сумел не пропустить.
«Навас не заслуживает той критики, что он получил в последнее время. Вратари всегда первыми попадают под удар. Если бы мы думали обо всём, что было написано или сказано, мы не смогли бы жить.
Я знаю, что должен был играть только в Кубке, но любая лишняя игра всегда приносит удовольствие. Когда долго сидишь на скамейке, а потом попадаешь в состав, чувствуешь смесь удивления и радости», — цитирует Касилью Marca.