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«Лилль» подтвердил, что Бьельса грядущим летом возглавит команду

19 февраля 2017, воскресенье. 14:27. Футбол
«Лилль» на своём официальном сайте подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что новым главным тренером команды станет Марсело Бьельса.

Французский клуб договорился с аргентинским специалистом о двухлетнем контракте, который вступит в силу 1 июля 2017 года. Команда доиграет сезон под руководством Франка Пасси. После 26 матчей «Лилль» занимает 14-е место в турнирной таблице Лиги 1.

Бьельса уже имеет опыт работы в чемпионате Франции — с 2014 по 2015 год он возглавлял «Марсель». Также 61-летний тренер известен по работе в сборных Аргентины и Чили.
Источник: ФК "Лилль" Сообщить об ошибке
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Лилль Марсело Бьельса
Новости. Футбол
19 февраля 2017, воскресенье
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