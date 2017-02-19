«Лилль» подтвердил, что Бьельса грядущим летом возглавит команду

«Лилль» на своём официальном сайте подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что новым главным тренером команды станет Марсело Бьельса.
Французский клуб договорился с аргентинским специалистом о двухлетнем контракте, который вступит в силу 1 июля 2017 года. Команда доиграет сезон под руководством Франка Пасси. После 26 матчей «Лилль» занимает 14-е место в турнирной таблице Лиги 1.
Бьельса уже имеет опыт работы в чемпионате Франции — с 2014 по 2015 год он возглавлял «Марсель». Также 61-летний тренер известен по работе в сборных Аргентины и Чили.