Муса: в «Лестере» все рассержены и расстроены после поражения от «Миллуолла»

Нападающий «Лестер Сити» Ахмед Муса прокомментировал гостевое поражение от «Миллуолла» (0:1) в матче 1/8 финала Кубка Англии.
«Все в команде рассержены и расстроены. Мы были уверены в себе. Играли хорошо, но у них появился один момент для гола в концовке, и они его реализовали. Игра получилась сложной для каждого из нас. В раздевалке все были расстроены. Нам не повезло. В первом тайме «Лестер» мог забивать трижды, но это футбол. Сейчас ничего не можем сделать. Нам нужно сосредоточиться на следующей игре», — цитирует Мусу пресс-служба клуба.