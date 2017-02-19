Рашфорд: «МЮ» пришлось здорово потрудиться, чтобы пройти «Блэкберн»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд поделился впечатлениями от выездного матча 1/8 финала Кубка Англии с «Блэкберн Роверс» (2:1).
«Мы очень рады пройти дальше. Пришлось здорово потрудиться, чтобы получить нужный результат. Это была трудная игра, как мы, впрочем, и ожидали. Сейчас каждый из нас очень рад.
В каждом раунде и в матче с любым соперником мы ждём тяжёлой игры. Часто в таких играх случаются сюрпризы, но нужно быть готовым к любому повороту событий. „МЮ“ всегда играет на победу, вне зависимости от соперника», — сказал Рашфорд в интервью MUTV.