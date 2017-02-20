Л. Энрике: освистывать игрока своей команды – это бессмысленно

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике подвёл итоги матча 23-го тура испанской Примеры с «Леганесом». Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
На прошлой неделе сине-гранатовые в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в гостях проиграли «ПСЖ» — 0:4. Из-за этого болельщики «Барселоны» по ходу матча с «Леганесом» несколько раз освистывали свою команду, в частности, полузащитника Андре Гомеша, чей переход минувшим летом вызвал некоторые вопросы.
«Я понимаю критику, которая обрушилась на меня после игры в Париже с „ПСЖ“. Мы знали, что и сегодня будет сложно. Мы контролировали ход матча, однако после Лиги чемпионов нам не хватало уверенности даже после того, как мы забили первый гол.
Не понимаю, почему болельщики освистали Андре Гомеша. Считаю, что освистывать игрока своей команды – это бессмысленно. Впрочем, каждый имеет право выражать недовольство как ему угодно», — приводит слова Энрике Marca.