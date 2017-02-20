Эмери разочарован ничьей «ПСЖ» в матче с «Тулузой»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери прокомментировал ничью с «Тулузой» в матче 26-го тура французской Лиги 1 (0:0). Парижане, набрав 56 очков, догнали «Ниццу» и теперь делят с ней второе место в турнирной таблице французской Лиги 1, отставая от «Монако» на три балла.
«Мы упустили хорошую возможность. Наша команда заслуживала победу, но, как было и с „Лиллем“, в матче с хорошо организованной в защите командой тяжело находить свободное пространство в атаке. Не реализовали свои моменты. Мы разочарованы, потому что упустили шанс подтянуться к лидеру.
Теперь мы должны сосредоточиться на следующем матче с „Марселем“. Чемпионом станет наиболее последовательная команда. Мы будем продолжать работать», — приводит слова Эмери официальный сайт «ПСЖ».