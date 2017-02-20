Ватцке: жест Анчелотти? Я бы не хотел выносить ему «смертельный приговор»

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал действия главного тренера мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти после гостевой ничьей с «Гертой» (1:1) в матче 21-го тура чемпионата Германии. Они вызвали бурную реакцию, так как итальянский специалист показал неприличный жест болельщикам берлинцев. Впоследствии он обосновал свои действия тем, что они в него плевали.
«Жест Анчелотти? Я бы не хотел выносить ему «смертельный приговор». Когда на тебя сверку плюются и сморкаются, то ты не находишь это приятным», — цитирует Ватцке ZDF.