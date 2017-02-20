Гвардиола: я рад, что Фалькао снова прежний

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Монако» и отметил, что рад возрождению форварда монегасков Радамеля Фалькао. Встреча состоится 21 февраля в Манчестере.
«Я по-настоящему впечатлён игрой „Монако“. Крайние защитники команды играют как вингеры. В штрафной они просто киллеры. Оба опорных полузащитника „Монако“ — умные, физически крепкие футболисты. Это разносторонняя и самая результативная команда в Европе. У нас трудный жребий.
Если говорить о числах, посмотрите сколько моментов создаёт „Монако“, сколько мячей он забивает. Средний показатель голевых моментов очень высок — команде не требуется много возможностей, чтобы забить. Фланговые игроки Лемар и Бернарду Силва просто великолепны. Атакующие игроки то и дело выходят на оперативный простор, а крайние защитники могут по 30-40 раз совершать забеги на 40 метров. Кроме того, у „Монако“ опытный вратарь. Я по-настоящему впечатлён. Приятно видеть такую игру.
Для возвращении на пик требуется время. У Фалькао была неприятная травма. Игровой стиль „Монако“ идеален для него, ведь эта команда атакует флангами и часто подаёт в штрафную. Я рад, что Фалькао снова прежний. Он великолепный профессионал и приятный парень. Рад, что он вернулся на прежний уровень и много забивает», — цитирует Гвардиолу сайт УЕФА.