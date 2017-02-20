ПСВ: если кто-то хочет купить Проппера зимой, придётся заплатить гораздо больше

Спортивный директор ПСВ Марсель Брандс прокомментировал слухи о возможном переходе в «Зенит» полузащитника Дэви Проппера. Ранее в СМИ сообщалось, что первоначальное предложение клуба из Санкт-Петербурга составляло около € 14 млн, однако ПСВ отклонил его.
«На самом деле мы сразу поняли, что поступили правильно, решив не продавать Дэви зимой. Мы думаем, что он будет предметом переговоров в летнее время, но не сейчас. Мы рассчитываем на существенное предложение, а если кто-то хочет купить Проппера зимой, ему придётся заплатить гораздо больше.
В России зимнее окно ещё не закрыто, и в теории всё может произойти. Но после того предложения к нам никто не обращался», — сказал Брандс в интервью PSV TV.