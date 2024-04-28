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Энрике: я убеждён, что «ПСЖ» сможет дойти до финала Лиги чемпионов

Энрике: я убеждён, что «ПСЖ» сможет дойти до финала Лиги чемпионов
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением о полуфинале Лиги чемпионов, в котором его команда сыграет с дортмундской «Боруссией».

«Нам не хватает двух титулов, поэтому мы сделаем всё возможное, чтобы их получить. Я убеждён, что мы будем бороться по-настоящему и дойдём до финала. В этом заключается моя цель. Думаю, мы продемонстрировали, что нас очень сложно обыграть технически, тактически и морально. Об этом говорит статистика», — приводит слова Энрике Marca.

Напомним, первый полуфинальный матч между командами состоится 1 мая в Дортмунде. Ответная игра пройдёт в Париже. Оба матча начнутся в 22:00.

На стадии 1/4 финала парижский клуб прошёл «Барселону», обыграв её со счётом 6:4 по сумме двух встреч.

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