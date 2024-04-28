Деменко: «Зенит» в игре с «Динамо» будет скован — Семак многое изменит после поражения

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко поделился мнением о грядущем матче 26-го тура чемпионата России, в котором сине-бело-голубые сыграют с «Динамо». Встреча состоится сегодня, 28 апреля.

«Зениту» принципиально обыграть «Динамо» после поражения от «Рубина» у себя дома. «Зенит» прекрасно понимает, что в случае неудачи обострится гонка за чемпионство, так как «Динамо» приблизится в район трёх очков. Футболисты понимают всю ответственность.

Мне кажется, в этом матче «Зенит» будет играть в свой футбол, но другое дело, что Семак многое пересмотрит по тактике после поражения от «Рубина». Первый мяч в этой встрече может полностью перевернуть игру, поэтому «Зенит» в какой-то степени может быть скован.

«Динамо» играет дома, но я давно говорил, что «Зенит» на выезде смотрится лучше, чем на своём стадионе. Не знаю, с чем это связано. Взять выездные игры с «Краснодаром» и «Спартаком», а дома играли не в тот футбол с «Оренбургом», «Балтикой» и «Рубином», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.