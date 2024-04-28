«Как дела, Ла Лига?» Винисиус поддержал Уильямса, подвергшегося расистским оскорблениям

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поддержал вингера «Атлетика» Нико Уильямса, который подвергся оскорблениям на расовой почве во время минувшего матча 33-го тура испанской Примеры с мадридским «Атлетико» (1:3).

«Как дела, Ла Лига?» — написал Винисиус в своей социальной сети, выложив публикацию Уильямса, в которой он призывает бороться с расизмом.

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Напомним, Винисиус сам периодически подвергается оскорблениям со стороны болельщиков соперников «Реала». Один из наиболее известных случаев произошёл во время матча 35-го тура чемпионата Испании в минувшем сезоне с «Валенсией» (1:0). Тогда несколько фанатов «летучих мышей» кричали «обезьяна» в адрес Винисиуса.