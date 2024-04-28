Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Как дела, Ла Лига?» Винисиус поддержал Уильямса, подвергшегося расистским оскорблениям

«Как дела, Ла Лига?» Винисиус поддержал Уильямса, подвергшегося расистским оскорблениям
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поддержал вингера «Атлетика» Нико Уильямса, который подвергся оскорблениям на расовой почве во время минувшего матча 33-го тура испанской Примеры с мадридским «Атлетико» (1:3).

Испания - Примера . 33-й тур
27 апреля 2024, суббота. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
3 : 1
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Де Пауль – 15'     1:1 Уильямс – 45'     2:1 Корреа – 52'     3:1 Симон – 80'    

«Как дела, Ла Лига?» — написал Винисиус в своей социальной сети, выложив публикацию Уильямса, в которой он призывает бороться с расизмом.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, Винисиус сам периодически подвергается оскорблениям со стороны болельщиков соперников «Реала». Один из наиболее известных случаев произошёл во время матча 35-го тура чемпионата Испании в минувшем сезоне с «Валенсией» (1:0). Тогда несколько фанатов «летучих мышей» кричали «обезьяна» в адрес Винисиуса.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
Материалы по теме
Вспомните лучших бомбардиров Лиги чемпионов? Здесь только легенды
Тест
Вспомните лучших бомбардиров Лиги чемпионов? Здесь только легенды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android