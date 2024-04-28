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Кобелев: запомнилось поражение от «Зенита» со счётом 3:9. Судья начудил там знатно

Кобелев: запомнилось поражение от «Зенита» со счётом 3:9. Судья начудил там знатно
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Бывший главный тренер «Динамо» и экс-футболист «Зенита» Андрей Кобелев рассказал о противостоянии между московским и санкт-петербургским клубами.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 19:15 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Практически все помню: и как футболист, и как тренер. С точки зрения эмоций мне запомнилось, как мы выиграли у «Зенита», когда я ещё был игроком, — и на чемпионат, и на Кубок. Это был 1999 год. Сколько времени прошло… Кошмар!

Как тренеру запомнилось обидное поражение от «Зенита» со счётом 3:9. Это был матч на Кубок, и мы провели ротацию. Тогда арбитр судил свой последний матч — начудил там знатно. Это вообще отдельный разговор. У меня осталась запись той игры и того, что творил этот господин.

Помню, что за несколько дней до того проигрыша мы ещё на старом стадионе «Динамо» выиграли у «Зенита» в чемпионате со счётом 4:2», — сказал Кобелев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

«Динамо» и «Зенит» провели между собой 167 матчей во всех турнирах, в которых 68 побед одержали бело-голубые, 44 игры закончились вничью и 55 встреч остались за петербуржцами.

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