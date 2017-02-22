Джано: раньше ежедневно ходил качаться, но стал хуже чувствовать себя на поле

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе рассказал, пытается ли он улучшить свои силовые качества работой в тренажёрном зале. По данным официального сайта красно-белых, рост грузинского хавбека составляет 172 см, а вес — 64 кг.
«Одно время каждый день качался – пока не заметил, что стал хуже себя чувствовать на поле. Ноги забиты, руки – короче, дискомфорт. Теперь в тренажёрку хожу, только чтобы в тонусе быть. Всё равно в силовом единоборстве с двухметровым гигантом у меня мало шансов. Это не значит, что я сачкую в борьбе или ноги убираю. Нет. Но стараюсь переиграть соперника за счёт своих сильных качеств: мышления, скорости, техники. Футболистов моих габаритов в мире тысяч 100, если не больше. Среди них немало топовых. Физическая готовность сегодня не подразумевает горы мышц. Главные показатели – дыхание, выносливость. Если два тайма бегаешь без остановки – любого опередишь, хоть накачанного, хоть щуплого», — сказал Джано в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
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