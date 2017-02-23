К. Шмейхель: выездное поражение со счётом 1:2 — хороший результат для «Лестера»

Вратарь «Лестер Сити» Каспер Шмейхель прокомментировал поражение команды от «Севильи» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Было тяжело. Мы играли против очень сильной команды. Сегодня мы думали о том, как нам больно из-за неудач в этом сезоне, а также о том, как мы хотим показать действительно хорошую игру. „Севилья“ — отличная команда, так что выездное поражение со счётом 1:2 — хороший результат для нас. Гол на выезде очень важен. Мы надеялись на то, что сможем забить здесь. Ведь дома может случиться всё что угодно», — цитирует Шмейхеля пресс-служба УЕФА.