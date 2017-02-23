Смоллинг: даже в меньшинстве «МЮ» выглядел лучше «Сент-Этьена»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг прокомментировал победу над «Сент-Этьеном» (1:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Манкунианцы завершали встречу в меньшинстве, после удаления Эрика Бейи.
«То, что мы выиграли в меньшинстве, говорит о нашем уровне. Даже играя в меньшинстве, мы были лучше и создавали моменты. В целом команда проделала хорошую работу.
Мы понимали, что у нас преимущество после первой победы (3:0), но было важно забить хотя бы гол. Болельщики могли бы вдохновить соперника. Фанаты «Сент-Этьена» были невероятны, они создали отличную атмосферу.
Впереди финал Кубка лиги против «Саутгемптона». Хотим насладиться игрой и завоевать трофей. Не многие из нас играли на «Уэмбли», надеюсь, это будет неким преимуществом над соперником», — сказал Смоллинг.
Финал между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном» состоится 26 февраля. Начало – 19:30 мск.