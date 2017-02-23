Де Брёйне: матч ЛЧ с «Монако» стал одним из самых сумасшедших в моей карьере

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне прокомментировал домашнюю победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов над «Монако» (5:3), а также отметил ежегодный прогресс выступлений клуба в этом турнире.
«Этот матч стал одним из самых сумасшедших в моей карьере. К счастью, мы победили. Работа по выходу в следующую стадию турнира ещё не завершена. Надеемся, что пройдём «Монако», выйдем в четвертьфинал, а дальше уже посмотрим, как далеко сможем забраться по турнирной сетке.
«Манчестер Сити» выступает в Лиге чемпионов только четвёртый или пятый год. Очевидно, что в первые годы это было чем-то новым, но в последнее время команда всё успешнее позиционирует себя в Европе. В прошлом году уже добрались до полуфинала – это хороший результат. «Манчестер Сити» становится лучше с каждым годом.
Сейчас мне приходится уделять больше внимания обороне, но думаю, что я с этим справляюсь. В конце концов, если мы выиграем больше игр, чем в прошлом году, а я забью меньше голов, буду только рад. Отличным бонусом к этому было бы выиграть несколько трофеев», — цитирует Де Брёйне CNN.